الأميرة يوجيني تغادر المستشفى مع مولودها.. وهذه تفاصيل إطلالتها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: تصدرت الاميرة يوجيني عناوين الأخبار في جميع أنحاء العالم يوم الثلاثاء، عندما استقبلت طفلها الأول، والآن سرقت الأضواء مرة أخرى اليوم بمغادرتها المستشفى بعد 3 أيام من الولادة.

رصدت كاميرات الصحافة يوجيني أميرة يورك (30 عاماً) وهي تغادر مستشفى بورتلاند للنساء والأطفال برفقة مولودها وزوجها جاك بروكسبانك (35 عاماً) صباح اليوم، لتستقل سيارتها وتغادر مع أسرتها.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، على الرغم من إنجابها لطفل قبل أيام، بدت الأميرة متأنقة داخل سيارتها، وهي تعتمد إطلالة تبلغ تكلفتها حوالي 875 جنيه إسترليني.

ارتدت الأميرة فستاناً بنقشة الترتان قيمته 90 جنيهاً إسترلينياً فقط من ماركة “هيل هاوس”، ومعطفاً أنيقاً من ماركة “ماكس مارا” ثمنه 785 جنيهاً إسترلينياً، وتركت شعرها منسدلاً واعتمدت طلة طبيعية خالية من المكياج.

وتظهر الصور الأميرة يوجيني وهي تلوح للكاميرا بابتسامة هادئة وطفلها في مقعده المخصص من ماركة “سايبكس” الأميركية وتبلغ تكلفته 332 دولاراً، بجانبها في السيارة، وهي تضع يدها عليه برفق.

ولم يحصل الطفل على لقب ملكي، على الرغم من أنه يعد الطفل الأول للأميرة يوجيني والحفيد الأول لدوقا يورك، والحفيد التاسع للملكة إليزابيث وزوجها فيليب دوق إدنبرة، كما يعتبر الـ 11 في ترتيب ولاية العرش، وذلك لأن الاميرة يوجيني أرادت أن يتمتع طفلها بحرية خوض حياة طبيعية، بعيداً عن الالتزامات والواجبات الملكية.

وحتى الآن، لم يتضح بعد ما إذا كان الثنائي قد اتجه إلى “آيفي كوتج” في قصر كينغستون، والذي يعتبر منزلهما الأساسي، أم “فرغمور كوتج” في قلعة وندسور.