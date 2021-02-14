بالفيديو – أحمد الفيشاوي يهاجم محمد رمضان من جديد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: استضافت الإعلامية إنجي علي في برنامجها “أسرار النجوم الذي تقدمه عبر إذاعة وقناة “نجوم F.M”، الفنان أحمد الفيشاوي، الذي عاود الهجوم على الفنان محمد رمضان من جديد، بعدما أكد أنه قدم أغنية “نمبر 2” لأنه الوحيد بين زملائه الممثلين الذي يستطيع الرد على رمضان، بعد اتجاهه إلى الغناء، لأنه “رابر”.

وأوضح أنه لم يتجاهل ما يفعله رمضان أو يقوله في أغنياته، ولأنه رابر فالطبيعي أن يرد عليه، موضحاً أنه يوجه رسالة إلى رمضان يطالبه فيها بعدم غناء “الراب” والاكتفاء بالتمثيل والرقص.

وكشف أحمد الفيشاوي أنه يسمع أغنيات محمد رمضان ويتابع أعماله، ويحب أغنيات “إنساي” التي يشارك فيها سعد لمجرد و”مافيا”.

وعن لقب “نمبر 1” قال إن هذه الفكرة في مهنة التمثيل تتغير في كل موسم، وأعطى مثالاً أنه قد يطرح أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد الفيشاوي ومحمد رمضان أفلاماً في وقت واحد، ويحقق رمضان أعلى إيرادات فيكون هو الأول، وبعدها بثلاثة أو أربعة أشهر يتغير الوضع ويصبح نجم آخر هو الأول.

وأكمل مؤكدا أنه لا يوجد أي شخص يظل رقم واحد طوال حياته، فالطبيعي أنه يقع الإنسان ويمر بتجارب عديدة ويقف على قدميه من جديد، هذه هي الحياة.