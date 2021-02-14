بقلادة ذهبية.. ديانا كرزون تعلن حملها في كليب "هو مين"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طرحت الفنانة الأردنية ديانا كرزون، أحدث أغنياتها "هو مين" عبر قناتها على موقع الفيديوهات "يوتيوب".

وظهرت في الفيديو كليب مع زوجها الإعلامي معاذ العمري وتضمن مشاهد رومانسية عديدة جمعت ديانا بزوجها من حفل الزفاف، إضافة إلى لقطات من شهر العسل ومناسبات جمعتهما.

كما أعلنت ديانا كرزون عن حملها بطريقة مميزة في آخر الفيديو من خلال صورة قلادة ذهبية لامرأة حامل، والأغنية "هو مين"، من كلمات عمر ساري وألحان محمد بشار وتوزيع موسيقي خالد مصطفى.

واحتفلت ديانا كرزون، بزواجها من الإعلامى معاذ العمري في شهر سبتمبر الماضى، ووقتها نشرت ديانا صورة من حفل الزفاف وكتبت: "بسم الله وعلى بركة الله حفل زفافنا وكثير كنا حابين تكونوا معنا كل الأهل والأصدقاء والأحبة لكن الظرف اللى بنمرق فيه ما سمحلنا والتزاماً بالقانون والتعليمات بسبب الجائحة.. ربنا يبعد هالوباء عن البلد وأهلها الطيبين.. احنا اليوم رح ندخل حياة جديدة نسأل الله أن تكون كلها هدوء وراحة بال وسلام.. كلكم موجودين معنا بقلوبكم المحبة والمخلصة ودعواتكم النا بالتوفيق والحياة السعيد".





وفي وقت سابق، شاركت النجمة ديانا كرزون، في مناسبة الاحتفال بالذكرى الـ74 لعيد الاستقلال في الأردن، ونشرت صورها على حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، وهي ترتدي ملابس عسكرية وفي يدها العلم الأردني للتعبير عن سعادتها بذكرى عيد الاستقلال وعلقت قائلة: "ونعشق ترابك سهلك والوادي بحرك والصحراء شمالك وجنوب".

وكانت قد انضمت المطربة الأردنية ديانا كرزون، إلى الحملة التي أطلقتها وزارة الثقافة الأردنية "عَلَمُنا عَالٍ"، التي تهدف إلى رفع الأعلام الأردنية فوق كل البيوت والمبانى، احتفاءً بالذكرى الـ74 لاستقلال المملكة الأردنية الهاشمية.