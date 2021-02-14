فيديو.. رانيا يوسف ترد على انتقادات زيادة وزنها "في الجيم"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ردت الفنانة المصرية رانيا يوسف على انتقادات وحديث البعض عن ظهورها بزيادة وزن في أحدث صور نشرتها.

ونشرت رانيا عبر خاصية القصص القصيرة في حسابها على "أنستقرام" فيديو لها من داخل "الجيم" وهي تقوم ببعض التمارين الصعبة.

يذكر أن رانيا يوسف تشارك في بطولة مسلسل "اللعبة" الجزء الثاني.

ومسلسل "اللعبة: ليفل الوحش" قصة وسيناريو وحوار أحمد سعد والي، محمد صلاح خطاب، إبراهيم صابر، وإخراج معتز التوني، ويشارك في البطولة شيكو، هشام ماجد، أحمد فتحي، محمد ثروت، مي كساب، ميرنا جميل، سامي مغاوري، عارفة عبد الرسول، محمد أوتاكا، ياسر الطوبجي، حسام داغر، إسماعيل فرغلي ورانيا يوسف.



