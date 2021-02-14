رسائل النجوم في عيد الحب.. رومانسية وغزل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حرص عدد من نجوم الوسط الفني على التعبير عن حبهم الشديد لشركائهم في الحياة بمناسبة الاحتفال بعيد الحب، الأحد.

وتسابق النجوم لكتابة رسائل رقيقة عبر حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كتبت النجمة المصرية شيرين عبدالوهاب رسالة لزوجها المطرب حسام حبيب عبر حسابها على تويتر قالت خلالها: "بحبك ربنا ما يحرمني من دقات قلبك اللي بنام على صوتهم كل يوم، ويديمك ليا نعمة لآخر العمر".





وأرادت شيرين استغلال هذه المناسبة لنفي كل الشائعات التي انتشرت في الفترة الأخيرة حول حدوث خلافات بينها وبين زوجها، فلم تجد إلا عيد الحب للتأكيد على استقرار حياتها الزوجية.

ونشرت الفنانة هبة مجدي عدة صور تجمعها بزوجها الفنان محمد محسن عبر تطبيق أنستقرام وأرفقتها بتعليق "كل عيد حب وأنت طيب".





وتم التقاط هذه الصور في جبال لبنان أثناء تصوير محمد محسن أغنيته الجديدة التي تحمل عنوان "أهلا بيك" من إخراج بتول عرفة وشاركتة زوجته هبة مجدي تصوير الكليب.





وتفاعل الفنان إدوارد مع هذه المناسبة الرقيقة ونشر صورة تجمعه بزوجته فيفيان سامي، وأرسل لها تهنئة بعيد الحب وانهالت تعليقات المتابعين التي تمنوا خلالها السعادة ودوام الحب بينهما.

وهنأت الفنانة الكبيرة شيريهان جمهورها بعيد الحب إذ نشرت صورة جديدة لها عبر أنستقرام وظهرت خلالها بإطلالة جذابة وساحرة وعلقت عليها قائلة: "عيد حب سعيد".



