شكرا لقرائتكم خبر عن 2021 تعيد 5 من نجوم الساحة الغنائية بعد غياب أبرزهم منير وفؤاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من الواضح أن عام 2021 كان فرصة أو بداية جديدة للكثير من نجوم الساحة الغنائية الذين ابتعدوا عنها لسنوات طويلة، ليعودوا مع بداية هذا العام يطلوا على جمهورهم الذى أشتاق إلى سماع أصواتهم التي تطرب قلوبهم قبل أذانهم بمجموعة من الأغانى المميزة والمختلفة، والتي تثبت أنهم ما زالوا يحتفظون بمكانتهم في الساحة الغنائية وحب جمهورهم مهما طال غيابهم، ومن أبرز نجوم الغناء الذين بدأوا في تقديم عدد من الأغانى مع بداية هذا العام:

"محمد ثروت"

عاد

النجم محمد ثروت بعد غياب طويل بأغنية "يا مستعجل فراقى"، والتي طرحها أمس عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب، واستطاع أن يتصدر تريند يوتيوب بعد ساعات من طرحها، وهى من كلمات تامر حسين، ألحان وتوزيع محمد رحيم.

"محمد فؤاد"

بعد تقديم آخر ألبوماته "بين أيديك" عام 2010، عاد النجم محمد فؤاد ليقدم لجمهوره أغنية ضمن ألبوم جديد يستعد لإصداره قريبًا، وهى أغنية "ليه" من كلمات أسامة محرز، ألحان محمد خلف، كما يستعد لطرح أغنية "أحكيلك" خلال الأيام المقبلة من كلمات أسامة محرز، وألحان وليد سعد، توزيع خالد نبيل.

"محمد منير"

طرح النجم محمد منير مع أول أيام العام الجديدة أغنية "باب الجمال" ضمن ألبوم يحمل نفس أسمها من المفترض طرحه قريبا، وهى من كلمات أحمد حسن راؤول، ألحان سامر أبو طالب، توزيع عمر إسماعيل، وواصل طرح عدد من أغنيات الألبوم هم: "فينك يا حبيبى" من كلمات وألحان عبد العزي زين العابدين وتوزيع أمير محروس، أغنية "أنا رايق" من كلمات نور الدين محمد وألحان أحمد عمار وتوزيع أسامة الهندى، كما يتضمن الألبوم أغنية "ذوق ، ومسألة السن".

"هشام عباس"

قدم هشام عباس خلال الأيام الماضية أجدد أغنياته والتي تحمل أسم "هتعمل أيه"، وهى من كلمات أمير طعيمة، ألحان عزيز الشافعى، توزيع وسام عبد المنعم، وتأتى هذه الأغنية بعد طرحه عدة أغانى خلال العام الماضى ضمن خطة وضعها قرر فيها ألا يبتعد عن جمهوره مرة أخرى.

"كاظم الساهر"

بعد غياب ملحوظ من النجم العراقى كاظم الساهر عاد بأغنية تشجيعية عن مسبار الأمل الأماراتى الذى وصل إلى مدار كوكب المريخ وهو يعتبر إنجاز عظيم يستحق الأحتفال.