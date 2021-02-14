فيلم "آخر نيزك" يدخل غرفة المونتاج الأيام المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - يستكمل صناع فيلم "آخر نيزك" تصوير باقي مشاهد الفيلم المتبقية، بمدينة الإنتاج الإعلامي، ومن المقرر الانتهاء من التصوير خلال الأيام القليلة المقبلة، ليدخل غرفة المونتاج من بعدها استعدادا لعرضه.

وقال مخرج الفيلم ميدا، في بيان لها، إنه انتهى من تصوير جزء كبير من أحداث الفيلم داخل استوديو بمدينة الإنتاج الإعلامي، بحضور جميع أبطال العمل.

فيلم "آخر نيزك" يعد التجربة الأولى في الشرق الأوسط لصناعة فيلم يتم عرضه على شاشات 3d ثلاثية الأبعاد، وينتمي لنوعية أفلام الخيال العلمي ويتحدث عن نهاية العالم ويعتمد على مجموعة من الجرافيك والتأثيرات، وتدور قصته حول قضية التطور التكنولوجي وتواجد الروبوتات وصراعها مع البشرية.

يذكر أن فيلم "آخر نيزك" يضم نخبة كبيرة من نجوم الفن أبرزهم محمد عز، حمزة العيلي، أحمد عبد الله محمود، محسن منصور، منة فضالي، هاجر الشرنوبي، نرمين شوقي، اللبناني جاد أبو علي، التونسي نجيب بالحسن، ومن إخراج ميدا، وإنتاج شركة لايت إينجنن.