هكذا هنأت أنغام صديقتها أحلام بعيد ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هنأت المطربة أنغام، الفنانة الإماراتية أحلام بعيد ميلادها والذي احتفلت به يوم السبت.

ونشرت أنغام صورة أحلام، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، وعلّقت: "كل سنة وأنتِ طيبة وناجحة وكل يوم أحلى من اليوم اللي قبله، صديقتي وأختي الحبيبة أحلام الشامسي".

يذكر أن الفنانة أحلام من مواليد 13 فبراير عام 1968، وهي مغنية إماراتية، وأطلق عليها جمهورها لقب "الملكة"، كما لقبها المغني السعودي محمد عبده بـ"فنانة الخليج".

وتُعتبر أحلام إحدى المغنيات الأعلى أجرا بإحياء الحفلات والمهرجانات في الوطن العربي.