شكرا لقرائتكم خبر عن "نورتى قلبى" أحدث أغنيات ألبوم مدحت صالح الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد المطرب مدحت صالح لطرح أغنيه ضمن ألبومه الجديد تحمل اسم"نورتي قلبي"، من كلمات عمرو المصري، وألحان نديم كمال، وتوزيع وهندسه صوت أسامة كمال، ومن المقرر طرحها غدا في عيد الحب عبر يوتيوب، وانتهى صالح، من تسجيل أغانى ألبومه الجديد الذى يعمل على التحضير له فى الوقت الحالى، حيث يتضمن الألبوم أغانى "حالتى صعبة"، كلمات إيهاب عبد العظيم، ألحان عمرو الشاذلى وتوزيع محمد شفيق، والثانية "وردى" من كلمات عمرو المصرى، ألحان عمرو الشاذلى، توزيع محمد شفيق، والثالثة "قربلى"، من كلمات أيمن عز، ألحان محمود أنور، توزيع محمد شفيق.

ويتضمن الألبوم أيضًا أغنيات "شوف يا معلم" من كلمات محمد مصطفى، ألحان محمود أنور، توزيع محمد شقيق، و"أحلى الناس" من كلمات أيمن عز، ألحان محمود أنور، توزيع محمد شفيق، و"بالمختصر المفيد"، من كلمات محمد عاطف، ألحان أحمد زعيم، توزيع محمد شفيق.

ومن أغانى الألبوم كذلك "شوية زعل" كلمات أيمن عز، ألحان محمود أنور، توزيع محمد شفيق، "يتقال" كلمات تامر حسين، ألحان تامر على، توزيع أحمد وجية، "أرض الطيابة" كلمات وليد العيسوى، ألحان كريم طارق، توزيع الموسيقى جو حنا، إضافة إلى أغنية عاشرة لم يستقر على اسمها، من كلمات محمد رسلان، وألحان كريم طارق، وتوزيع جو حنا.