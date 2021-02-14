شكرا لقرائتكم خبر عن نهى عابدين ابنة خالة أمينة خليل وصديقتها المقربة في "خلى بالك من زيزى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل الفنانة نهى عابدين تصوير مشاهدها في مسلسل "خلى بالك من زيزى" أمام الفنانين محمد ممدوح وأمينة خليل، والمقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، حيث تقدم في العمل شخصية فتاة تدعي "نيللي" وهى ابنة خالة أمينة خليل والصديقة المقربة لها

مسلسل "خلى بالك من زيزى" تأليف مريم نعوم وإخراج كريم الشناوى وبطولة أمينة خليل، محمد ممدوح، بيومى فؤاد، نهى عابدين صبرى فواز، على قاسم، أسماء جلال، صفاء الطوخى، سلوى محمد على وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه في إطار اجتماعي.



نهى عابدين

"خلى بالك من زيزى" يسجل التعاون الثانى بين نهى عابدين وأمينة خليل ومحمد ممدوح والمخرج كريم الشناوى، بعد مسلسل "قابيل" الذى تم عرضه في شهر رمضان قبل الماضى وشارك في بطولته محمد فراج، وعلى الطيب، وروزلين البيه، وعلى قاسم، عارفة عبد الرسول، وبسنت شوقى وفاطمة ناصر.

وتصور نهى أيضاً مسلسل "نجيب زاهى ذركش" أمام النجم يحيى الفخرانى والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، ويشارك في بطولة العمل أنوشكا، رامز أمير، كريم عفيفى، إسلام إبراهيم، هالة فاخر، شيرين، محمد ممدوح، فتوح أحمد وتأليف عبد الرحيم كمال وإخراج شادى الفخرانى، وتقف نهى فيه أمام الفخرانى للمرة الثانية بعد "ونوس".