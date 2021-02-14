شكرا لقرائتكم خبر عن محمود حافظ سائق توك توك فى مسلسل "النمر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجسد الفنان محمود حافظ سائق توك توك وصديق النجم محمد إمام خلال أحداث مسلسل "النمر"، حيث يدخل الأخير فى صراعات كبيرة مع حيتان وتجار كبار الصاغة خلال الأحداث، ويحاول بيومى فؤاد ومحمد رياض محاربته طوال الوقت لكى لا ينافسهم داخل الصاغة ويصبح أكبر منهم فى السوق.

وتدور أحداث المسلسل حول تجارة وصناعة الذهب فى الصاغة، إذ يجسد إمام شخصية صعيدية فى أحداث المسلسل، الذى يعد التعاون الثانى على التوالى بينه وبين المؤلف محمد صلاح العزب، والمخرجة شيرين عادل بعدما قدما سويا "هوجان" العام قبل الماضى.

يذكر أن مسلسل "النمر" بطولة محمد إمام وهنا الزاهد، نرمين الفقى، ومحمد رياض، وأحمد عبد الله محمود، وبيومى فؤاد وأحمد خالد صالح إيناس كامل، بالإضافة إلى عدد آخر من الفنانين الشباب للمشاركة فى العمل، من أنتاج سينرجى.

يشار إلى أن محمد إمام شارك في مسلسل "الاختيار" بطولة النجم أمير كرارة، والذى حقق نجاحًا ساحقًا في رمضان الماضى، وشارك في بطولته نخبة من النجوم، من تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمى ، وإنتاج سينرجى