انتقادات ليسرا بعد تعافيها من كورونا لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

تعرضت الفنانة يسرا، لانتقادات من قِبل بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي، في أحدث ظهور لها بعد تعافيها من فيروس كورونا.

وظهرت يسرا مع عدد من أصدقائها على شاطئ النيل، ومن بينهم النجمة نيللي كريم التي شاركت جمهورها ومتابعيها عبر "إنستجرام"، عدة صورة بصحبة يسرا والفنان باسل الخياط، وعلّقت: "بحبك".

كما نشرت الفنانة المعتزلة نسرين إمام صورة لها مع يسرا، وعلّقت عبر "إنستجرام"، قائلة: "بحبها".

وأيضا الإعلامية شريهان أبو الحسن التي نشرت صورة مع يسرا، وعلّقت عبر "إنستجرام"، قائلةً: "حمد الله على سلامتك يا غالية يا حبيبة قلبنا كلنا.. بحبك يا سيڤا وكل مرة بنتقابل بتعلم منك حاجة ودرس جديد في الحياة.. ربنا يخليكي لينا يا ست الكل وحمد الله على سلامتك".

ولاقت الصور تداولا عبر شبكات التواصل الاجتماعي، خاصةً في ظل عدم اتخاذ الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا المستجد.

ومن بين التعليقات على صور يسرا: "برضو رجعتي تاني لا تباعد ولا كمامة، بدون كمامة ومتلزقين في بعض برضو، أحضان وبوس!! تجمع وأحضان وبدون كمامات، باين عليها الإجهاد لسه، أنا قولت هتاخد بالها مش ممكن الاستهتار من الكبار علشان كام حفلة، يسرا مثلنا أول ما تعافينا رجعنا نفس التجمعات والطلعات" وغيرها.

كانت الفنانة يسرا أعلنت تعافيها من فيروس كورونا مؤخرا، وقالت عبر موقع "فيسبوك": "الحمد لله النتيجة بعد 3 أسابيع سلبية، لسه ملتزمة بالعلاج والراحة بسبب المضاعفات، لكن دعائكم وحبكم الدائم وكرم ربنا سبب في خروجي من الأزمة، بحبكم من قلبي وخلوا بالكم على نفسكم.. وربنا يحفظ الجميع".