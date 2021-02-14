تعليق غريب من ريهام سعيد على صورة أحمد سعد وأصالة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

نشر الفنان أحمد سعد، مساء اليوم السبت، صورة تجمعه بالمطربة السورية أصالة نصري، عبر حسابه بموقع "إنستجرام".

وعلّق سعد على الصورة قائلا: "حقيقي أخت عظيمة وفنانة عظيمة"، فيما ردت أصالة قائلة: "حبيبي أنت يا أحمد الغالي".

ومن جانبها؛ أثارت الإعلامية ريهام سعيد التساؤلات حول سر صورة أحمد سعد وأصالة، حيث علّقت قائلةً: "حصل ولا إيه؟".

وانهالت التعليقات على صورة أحمد سعد وأصالة خاصةً بعد تعليق ريهام سعيد؛ ومنها: "بينكم علاقة روحانية ولا إيه، انتظروا قريبا زواج المطربة أصالة من أحمد سعد، ليه فهمتِ كده يمكن قصده دويتو، كلامك جارح وبيقول أخت واخدة بالك" وغيرها.

وطرح أحمد سعد منذ أيام أغنية "بناقص" عبر موقع "يوتيوب"، من كلمات هشام صادق، وألحان أحمد سعد، وتوزيع موسيقي أشرف البرنس، وإنتاج شركة مزيكا.