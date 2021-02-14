شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين نيازى تبدأ تصوير "الدلع" بطريقة الفيديو كليب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تستعد المطربة ياسمين نيازي لتصوير أغنية جديدة لها بشكل الفيديو كليب بعنوان" الدلع"، من كلمات إيهاب عبد العظيم، وألحان سامر أبوطالب، وتوزيع الموسيقي أحمد عادل، وهندسه صوت ماهر صلاح، وإخراج فادي حداد، ومن المقرر أن يتم تصويرها الأيام المقبلة، من ناحية أخري طرحت ياسمين نيازى مؤخرا فيديو كليب أغنية "هرقص مصر" من كلمات أسامة محرز وتوزيع أشرف البرنس وألحان شريف إسماعيل ومن إخراج نبيل مكاوى، وتقول كلمات الأغنية "طول عمرى ضد العكننة والضحكة دى كيفى رايقة بحب الغنا بغنى كل كيفى".

وكانت المطربة ياسمين نيازى، أعربت عن سعادتها الكبيرة بدعم النجمة سيمون لها، معبرة عن حبها الشديد لها: "أنا بحبك جدا.. ودعمك ليا ده على راسى، وشكرا لكل كلمة حلوة طبطبت على قلبى".

ونشرت النجمة سيمون، عبرحسابها على فيس بوك، أغنية "بأمانة" التى غنتها ياسمين، صحبتها بتعليق: "الجميلة الفنانة.. ياسمين نيازى"، لترد عليها ياسمين من خلال التعليقات، قائلة: "لما فنانة بحجمك وقوتك تفضل تشجعنى وتبعتلى وتقولى كل اللى بتفرحينى بيه، يبقا أنا ربنا بيحبنى إنه رزقنى بيكى لأنى من جمهورك فى الأساس ومش تطبيل وإنتى عارفه، فاكرة إن بداية معرفتى بيكى كانت الغنوة دى (بأمانة) ودندنتيهالى واتجننت وقتها من السعادة".