كل ما يجب معرفته عن Medicine at Midnight أفضل ألبوم فى إنجلترا هذا الأسبوع

القاهرة - سامية سيد - استطاع ألبوم "Medicine at Midnight" لفريق Foo Fighters أن يسيطر على صدارة قائمة أفضل ألبوم فى إنجلترا هذا الأسبوع وذلك بعد منافسة شرسة مع أهم وأشهر نجوم الغناء العالميين.

متى تم اطلاق ألبوم "Medicine at Midnight"؟

أطلق فريق الروك الأمريكى الشهير ألبوم "Medicine at Midnight" 5 فبراير الماضى وكان من المقرر أن يطلق خلال عام 2020 إلا أن الفريق الشهير اضطر للتأجيل بسبب انتشار فيروس كورونا الذى يهدد العالم وأوقف الكثير من النشاطات الفنية.

كم أغنية يحتويها الألبوم؟

يحتوى ألبوم "Medicine at Midnight" على 9 أغنيات، قام الفريق بإطلاق ثلاث أغنيات منهم قبل إطلاق الألبوم.

ما هى الأغنيات التى تم إطلاقها كـ"سينجل" قبل الاطلاق الرسمى للألبوم؟

أُطلق الفريقد الشهير أغنية "Shame Shame" فى نوفمبر 2020، ثم أغنية "No Son of Mine" فى رأس السنة 2021 ، كذلك تم إطلاق "Waiting on a War" فى يناير 2021.

ما هى أسماء أغنيات الألبوم؟

1 "Making a Fire"

2"Shame Shame"

3 "Cloudspotter"

4 "Waiting on a War"

5 "Medicine at Midnight"

6 "No Son of Mine"

7 "Holding Poison"

8 "Chasing Birds"

9. "Love Dies Young"