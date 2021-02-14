شكرا لقرائتكم خبر عن أصالة: فى أول انفصالى عن زوجى عرفت يعنى إيه ألم الروح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة أصالة، أثناء استضافتها فى برنامج "سهرانين" الذى يقدمه الفنان أمير كرارة ويذاع على قناة on، كنت أمتلك دائما شخصيتين؛ شخصية صولا المطربة التى تجهز لحفلاتها وبرامجها، وشخصية أصالة الأم الصديقة، وما حدث فى 2020 أننى حاولت أن أجعلهما شخصية واحدة؛ لأن الأمر كان مرهقا، فأنا كنت أحب صولا أكثر، وبعد الآن لا يمكن أن أفصلهما عن بعض مرة أخرى.

وكشفت الفنانة أصالة عن شعورها فترة انفصالها عن زوجها طارق العريان، حيث قالت متأثرة: أول مرة أعرف ما يعني ألم الروح، ما معنى الغصة التى لا تنتهى، وهذا الشعور هو ما شعرت به فى أول انفصالى، وكنت بحاجة لكل أنواع الفضفضة، وفى تلك الفترة كان أنس أخى يقف بجانبى ورأيت فيه النضج الذى طالما حلمت به فأصبح هو سندى القوى.

وكان آخر ألبومات النجمة السورية أصالة نصرى ألبوم "لا تستسلم"، والذي قدمته باللهجة الخليجية، حيث ضم 20 أغنية، هى: "وش كنت أقول" من كلمات بدر عبد المحسن، ألحان عزوف، توزيع بشار سلطان، "يا مثبت" من كلمات وألحان عزوف، توزيع خالد عز، أغنية "ما اعرف انطق"، من كلمات قوس، ألحان سهم، توزيع رأفت، "رفقا" من كلمات محمد أبو نعمة، ألحان سهم، توزيع خالد عز، "الطف بحالى" من كلمات العالية، ألحان سهم، "دروب الأمانى" من كلمات العالية، ألحان ياسر بو على، "والله وتفارقنا" من كلمات العالية، ألحان ياسر بو على.

وتضمن أيضا أغنية "كالمعتاد" من كلمات سعودى البابطين، ألحان سهم، توزيع خالد عز، "نعم اشتاق" من كلمات قوس، ألحان سهم، توزيع بشار سلطان، "سوى" من كلمات قوس، ألحان سهم، توزيع بشار سلطان، "يوم لى" من كلمات قوس، ألحان بازل، "المحك" من كلمات يم، ألحان عبد القادر الهدهود، "غيمتك" من كلمات محمد بن عبد العزيز، ألحان عزوف، "نظرتى" من كلمات العالية، ألحان عزوف.

كما ضم الألبوم أغانى "أنا معاك" من كلمات سعودى بن عبد الله، ألحان سهم، توزيع رأفت، "بيان" من كلمات واحد، ألحان سهم، توزيع بشار سلطان، "لا تستسلم" من كلمات سعودى بن محمد العبد الله الفيصل، ألحان سهم، توزيع بشار سلطان، "غمض عيونك" من كلمات عبد الرحمن بن مساعد، ألحان صادق الشاعر، "أنا عمرى" من كلمات العالية، ألحان ياسر بو على، "اشتقت لك" من كلمات العالية، ألحان ياسر بو على.