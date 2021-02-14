شكرا لقرائتكم خبر عن أصالة: أحب شيرين وسميرة سعيد وإليسا و2020 وضعت الأشياء فى نصابها الحقيقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت النجمة أصالة عن أحب المطربات لها حيث قالت، أحب شيرين عبد الوهاب وأسماء لمنور وسميرة سعيد وعبير نعمة، وغيرهن من المطربات، بالإضافة إلى صديقتى المقربة إليسا، وأعشق الفنانة الراحلة وردة كانت إنسانة بمعنى الكلمة، واستطاعت أن تحافظ على روحها من الغبرة؛ لأنها كانت صادقة.

وأضافت الفنانة أصالة، أثناء استضافتها فى برنامج "سهرانين" الذى يقدمه الفنان أمير كرارة ويذاع على قناة On، عام 2020 على الرغم من صعوبته إلا أنه أظهر الكثير على حقيقته ووضع الأشياء فى نصبها الحقيقي، وأعاد إيقاع الحياه الصحى، فجعلتنا نعيش مع عائلتنا فى هدوء وقربتنا من بعضنا البعض فبالنسبة لى كانت صادقة وحتى الأشياء التى حدثت فيها وضايقتنى جعلتنى أقوى، وعادت بى لطبيعتى مرة أخرى.

وكان آخر ألبومات النجمة السورية أصالة نصرى ألبوم "لا تستسلم"، والتي قدمته باللهجة الخليجية، حيث ضم 20 أغنية، هي: "وش كنت أقول" من كلمات بدر عبد المحسن، ألحان عزوف، توزيع بشار سلطان، "يا مثبت" من كلمات وألحان عزوف، توزيع خالد عز، أغنية "ما اعرف انطق"، من كلمات قوس، ألحان سهم، توزيع رأفت، "رفقا" من كلمات محمد أبو نعمة، ألحان سهم، توزيع خالد عز، "الطف بحالى" من كلمات العالية، ألحان سهم، "دروب الأمانى" من كلمات العالية، ألحان ياسر بو على، "والله وتفارقنا" من كلمات العالية، ألحان ياسر بو على.

وتضمن أيضا أغنية "كالمعتاد" من كلمات سعودى البابطين، ألحان سهم، توزيع خالد عز، "نعم اشتاق" من كلمات قوس، ألحان سهم، توزيع بشار سلطان، "سوى" من كلمات قوس، ألحان سهم، توزيع بشار سلطان، "يوم لى" من كلمات قوس، ألحان بازل، "المحك" من كلمات يم، ألحان عبد القادر الهدهود، "غيمتك" من كلمات محمد بن عبد العزيز، ألحان عزوف، "نظرتى" من كلمات العالية، ألحان عزوف.

كما ضم الألبوم أغانى "أنا معاك" من كلمات سعودى بن عبد الله، ألحان سهم، توزيع رأفت، "بيان" من كلمات واحد، ألحان سهم، توزيع بشار سلطان، "لا تستسلم" من كلمات سعودى بن محمد العبد الله الفيصل، ألحان سهم، توزيع بشار سلطان، "غمض عيونك" من كلمات عبد الرحمن بن مساعد، ألحان صادق الشاعر، "أنا عمرى" من كلمات العالية، ألحان ياسر بو على، "اشتقت لك" من كلمات العالية، ألحان ياسر بو على.



