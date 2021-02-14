شكرا لقرائتكم خبر عن Valentine’s Day.. يوسف الشريف يحتفل بعيد الحب مع زوجته إنجي علاء.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل الفنان يوسف الشريف بعيد الحب بصحبة زوجته الكاتبة إنجي علاء، حيث شارك جمهوره ومتابعيه عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، صورتين ظهر فيها بصحبة زوجته، موجها لها رسالة رومانسية قائلا: "كل سنة وانتِ طيبة يا حبيبتي.. Valentine’s Day".

كما نشرت الكاتبة أنجي علاء عبر حسابها الشخصي على تويتر، صورا توثق جانبا من احتفالها بعيد الحب بصحبة زوجها الفنان يوسف الشريف، معلقة: "كل عيد حب وانت حبيبي.. Happy Valentine's Day my love".



يوسف الشريف عبر تويتر

من ناحية أخرى، يواصل النجم يوسف الشريف تصوير مسلسله الجديد "كوفيد 25"، من تأليف إنجى علاء وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج سينرجى، للعرض خلال السباق الدرامى الرمضانى المقبل، ويتضح من اسم المسلسل أن أحداثه تدور حول فيروس خطير يصيب العالم.



أنجي علاء عبر تويتر

وكانت آخر أعمال الفنان يوسف الشريف مسلسل "النهاية" وهو مسلسل درامي خيال علمي ومن إخراج ياسر سامي، وتأليف عمرو سمير عاطف، ومن بطولة يوسف الشريف، وعمرو عبد الجليل، وسهر الصايغ، وأحمد وفيق، وناهد السباعي، ومحمد لطفي.



أحدث ظهور للفنان يوسف الشريف وزوجته



الفنان يوسف الشريف وزوجته



انجي علاء ويوسف الشريف