شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو الليثي يشارك مروة ناجي غناء "بأمر الحب" احتفالا بعيد الحب.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت المطربة مروة ناجي، قمت بتمثيل مصر في العديد من المهرجانات وآخرها في النمسا وكندا ومهرجان بعلبك، وكنت بغني في حفل الافتتاح وكانت احتفالا بذكرى أم كلثوم.

وأضافت مروة ناجى خلال لقائها مع الإعلامي عمرو الليثى ببرنامجه "واحد من الناس" على شاشة الحياة، أنا زوجة عادية جدا مثل أى زوجة في المنزل وأحب اسرتى بشدة وأهتم بكل تفاصيلها.

وكانت مفاجأة الحلقة دويتو غنائيا بين الإعلامى عمرو الليثى والمطربة مروة ناجى في أغنية "بأمر الحب" للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، خلال لقائها معه ببرنامجه "واحد من الناس" المذاع على شاشة الحياة بمناسبة عيد الحب.

وانضمت الفنانة مروة ناجي إلى فريق عمل مسرحية "ألمظ وسي عبده" للمخرج مازن الغرباوي المقرر تقديمها على خشبة مسرح البالون، والعمل يرصد تاريخ مصر الغنائي في فترة النصف الثاني من القرن التاسع عشر.

جدير بالذكر أن مسرحية "ألمظ وسي عبده" من إنتاج البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، تحت قيادة الدكتور عادل عبده، وبالاشتراك مع الفرقة القومية للفنون الشعبية، وسبق أن أعلن المخرج مازن الغرباوي عن انضمام سيدة المسرح العربي سميحة أيوب إلى فريق عمل المسرحية بعد غياب عام.