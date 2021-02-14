شكرا لقرائتكم خبر عن أصالة: أنا مش شديدة على أولادى وشام تشبه شخصيتى وستتزوج قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النجمة أصالة، أثناء استضافتها فى برنامج "سهرانين" الذى يقدمه الفنان أمير كرارة ويذاع على قناة on، إنها على الرغم من كونها تعيش فى مصر منذ وقت طويل إلا أنها لم تجيد التحدث سوى باللهجة السورية، وعندما تحب أن تحكى باللهجة المصرية تشعر أن الكلام يكون سخيفا، وهذا لم يتضح فى غنائها المصرى، وحاولت مازحه أن تتحدث مع الفنان أمير كرارة وتحكى له عن يومها بالمصرى.

وأضافت أصالة: أنا لست أم شديدة على أولادى، خاصة عندما يكونوا أطفالا، ففى هذه المرحلة أتركهم يفعلون ما يحلو لهم طالما لم يقوموا بفعل خطأ، فأنا دائما أربى أولادى على المحبة والدلع، وأكثر ما يشبهنى فى أولادى هى ابنتى شام، فهى تشبه شخصيتى فى الثقة والإصرار والعزيمة والطاقة، ودائما أرى أننا نكمل بعضنا بعض، وكشفت أصالة أن ابنتها شام سوف تتزوج قريبا من شاب على خُلق، وقالت أنا أراه شابا مناسبا وعلى خُلق وأراهن عليه أنه سيسعدها.

وكان آخر ألبومات النجمة السورية أصالة نصرى ألبوم "لا تستسلم"، والتي قدمته باللهجة الخليجية، حيث ضم 20 أغنية، هى: "وش كنت أقول" من كلمات بدر عبد المحسن، ألحان عزوف، توزيع بشار سلطان، "يا مثبت" من كلمات وألحان عزوف، توزيع خالد عز، أغنية "ما اعرف انطق"، من كلمات قوس، ألحان سهم، توزيع رأفت، "رفقا" من كلمات محمد أبو نعمة، ألحان سهم، توزيع خالد عز، "الطف بحالى" من كلمات العالية، ألحان سهم، "دروب الأمانى" من كلمات العالية، ألحان ياسر بو على، "والله وتفارقنا" من كلمات العالية، ألحان ياسر بو على.

وتضمن أيضا أغنية "كالمعتاد" من كلمات سعودى البابطين، ألحان سهم، توزيع خالد عز، "نعم اشتاق" من كلمات قوس، ألحان سهم، توزيع بشار سلطان، "سوى" من كلمات قوس، ألحان سهم، توزيع بشار سلطان، "يوم لى" من كلمات قوس، ألحان بازل، "المحك" من كلمات يم، ألحان عبد القادر الهدهود، "غيمتك" من كلمات محمد بن عبد العزيز، ألحان عزوف، "نظرتى" من كلمات العالية، ألحان عزوف.

كما ضم الألبوم أغانى "أنا معاك" من كلمات سعودى بن عبد الله، ألحان سهم، توزيع رأفت، "بيان" من كلمات واحد، ألحان سهم، توزيع بشار سلطان، "لا تستسلم" من كلمات سعودى بن محمد العبد الله الفيصل، ألحان سهم، توزيع بشار سلطان، "غمض عيونك" من كلمات عبد الرحمن بن مساعد، ألحان صادق الشاعر، "أنا عمرى" من كلمات العالية، ألحان ياسر بو على، "اشتقت لك" من كلمات العالية، ألحان ياسر بو على.