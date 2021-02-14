شكرا لقرائتكم خبر عن مروة ناجي تغنى "بنت الجيران" وتؤكد: ولادى بقى بيسمعوا مهرجانات.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت المطربة مروة ناجي: أنا لفترة طويلة مكنتش بسمع مهرجانات وبمنع أولادي من سماعها؛ لأن بها كلام غير لائق، مشيرة إلى أن أغاني المهرجانات تحقق أرقاما مرعبة على اليوتيوب، وأصبح أولادي يسمعونها حاليا.

وأضافت مروة ناجى، خلال لقائها في برنامج "واحد من الناس" للإعلامى عمرو الليثى، المذاع على قناة الحياة، أغاني المهرجانات تتطور بشكل كبير وفي تحسن في اختيار الكلمات، وقامت بعدها بغناء أغنية "بنت الجيران" ومهرجان "اندال"، وأشادت بصوت عمر كمال وحسن شاكوش، مشيرة إلى أنها تستعد قريبا لغناء أغنية مكس راب وعربي وستكون مفاجأة للجماهير.

وانضمت الفنانة مروة ناجي إلى فريق عمل مسرحية "ألمظ وسي عبده" للمخرج مازن الغرباوي المقرر تقديمها على خشبة مسرح البالون، والعمل يرصد تاريخ مصر الغنائي في فترة النصف الثاني من القرن التاسع عشر.

الجدير بالذكر أن مسرحية "ألمظ وسي عبده" من إنتاج البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، تحت قيادة الدكتور عادل عبده، وبالاشتراك مع الفرقة القومية للفنون الشعبية، وسبق وان أعلن المخرج مازن الغرباوي عن انضمام سيدة المسرح العربي سميحة ايوب إلى فريق عمل المسرحية بعد غياب عام.