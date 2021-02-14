شكرا لقرائتكم خبر عن أصالة: بحب المطبخ جدا بس مليش خلق للف ورق العنب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النجمة أصالة، أثناء استضافتها فى برنامج "سهرانين"، الذى يقدمه الفنان أمير كرارة ويذاع على قناة on، لا أحب السهر خارج المنزل، فدائما أسهر مع أولادى فى المنزل، وقد اتخذت قرارا مؤخرا بأننى لن أجامل أحدا فى السهر؛ لأن طلعتى خارج المنزل لها تفاصيل كثيرة، لذلك لابد أن يكون الشخص غاليا عندى، ولا يكون هناك أشخاص حاقدين أثناء السهرة.

وأضافت النجمة أصالة، أحب المطبخ جدا وأحب أطبخ، ولكن "مليش خلق للف ورق العنب" لذا كانت والدتى هى التى تقوم بتلك المهمة، فأنا أحب الطبخ بإيقاع، ومن أغرب الأشياء التى قمت بها فى المطبخ هو تقشيرى للعنب السورى، كما أحب ترتيب الأشياء والديكورات، فمؤخرا خصصت منضدة للشمع فأنا من عشاق الشمع ولدى عدد كبير جدا منه، فدائما أجلس مع أولادى على نور الشموع فالسمع من رفاهيتى الخاصة.

وكان آخر ألبومات النجمة السورية أصالة نصرى ألبوم "لا تستسلم"، والتى قدمته باللهجة الخليجية، حيث ضم 20 أغنية، هى: "وش كنت أقول" من كلمات بدر عبد المحسن، ألحان عزوف، توزيع بشار سلطان، "يا مثبت" من كلمات وألحان عزوف، توزيع خالد عز، أغنية "ما اعرف انطق"، من كلمات قوس، ألحان سهم، توزيع رأفت، "رفقا" من كلمات محمد أبو نعمة، ألحان سهم، توزيع خالد عز، "الطف بحالى" من كلمات العالية، ألحان سهم، "دروب الأمانى" من كلمات العالية، ألحان ياسر بو على، "والله وتفارقنا" من كلمات العالية، ألحان ياسر بو على.

وتضمن أيضا أغنية "كالمعتاد" من كلمات سعودى البابطين، ألحان سهم، توزيع خالد عز، "نعم اشتاق" من كلمات قوس، ألحان سهم، توزيع بشار سلطان، "سوى" من كلمات قوس، ألحان سهم، توزيع بشار سلطان، "يوم لى" من كلمات قوس، ألحان بازل، "المحك" من كلمات يم، ألحان عبد القادر الهدهود، "غيمتك" من كلمات محمد بن عبد العزيز، ألحان عزوف، "نظرتى" من كلمات العالية، ألحان عزوف.

كما ضم الألبوم أغانى "أنا معاك" من كلمات سعودى بن عبد الله، ألحان سهم، توزيع رأفت، "بيان" من كلمات واحد، ألحان سهم، توزيع بشار سلطان، "لا تستسلم" من كلمات سعودى بن محمد العبد الله الفيصل، ألحان سهم، توزيع بشار سلطان، "غمض عيونك" من كلمات عبد الرحمن بن مساعد، ألحان صادق الشاعر، "أنا عمرى" من كلمات العالية، ألحان ياسر بو على، "اشتقت لك" من كلمات العالية، ألحان ياسر بو على.