شكرا لقرائتكم خبر عن مروة ناجي: أغنية "برضاك" سبب شهرتي ومحمد عبد الوهاب مدرسة نتعلم منها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت المطربة مروة ناجى، إن رقة الإحساس مع عذوبة الصوت هي من ميزات الفنانة نجاة ولديها أداء وصوت مميز عن كل جيلها، وأنا لو كنت موجودة في حفلة من حفلاتها كنت سأظل مستمتعة بكل ما تقدمه.

وأضافت مروة ناجى، خلال استضافتها في برنامج "واحد من الناس" مع الاعلامى عمرو الليثى على قناة الحياة، أن الموسيقار محمد عبد الوهاب مدرسة كبيرة والكل يتعلم منها، ولو كنت قابلته كنت هغنى له "هان الود" و"فكرونى" و"ليلة حب"، أما كوكب الشرق أم كلثوم تمثل حالة خاصة لي منذ الصغر.

وتابعت مروة ناجى، أول مرة في حياتي أعرف إني بغني كويس عندما دخلت الأوبرا وغنيت لأم كلثوم، وأيضا حققت نجاحا كبيرا في برامج المسابقات الغنائية عندما قدمت أغنية "برضاك"، وأكتر أغنية "بحبها" وبتتطلب منى كثيرا في الحفلات أغنية "فكرونى" لكوكب الشرق أم كلثوم.

وانضمت الفنانة مروة ناجي إلى فريق عمل مسرحية "ألمظ وسي عبده" للمخرج مازن الغرباوي المقرر تقديمها على خشبة مسرح البالون، والعمل يرصد تاريخ مصر الغنائي في فترة النصف الثاني من القرن التاسع عشر.

جدير بالذكر أن مسرحية "ألمظ وسي عبده" من إنتاج البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، تحت قيادة الدكتور عادل عبده، وبالاشتراك مع الفرقة القومية للفنون الشعبية، وسبق أن أعلن المخرج مازن الغرباوي عن انضمام سيدة المسرح العربي سميحة أيوب إلى فريق عمل المسرحية بعد غياب عام.