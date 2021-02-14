تامر حسني يعتذر لجمهوره في عيد الحب لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

قدّم الفنان تامر حسني، اعتذارا لجمهوره بسبب عدم طرحه أغنية جديدة احتفالا بعيد الحب.

وكتب تامر عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك": "كان نفسي أنزل في يوم 14/ 2 بأغنية جديدة مصورة، بس للأسف مخلصتش بالشكل اللي أنا منتظره واللي يليق بجمهور محترم زيكم، محتاجة لسه شغل كتير فيها، وأنا لا يمكن أتسرع وأنزل بعمل لسه مش جاهز".

أضاف: "بعتذر لكم جدا جدا جدا، أنا آسف كان نفسي أشارككم في اللحظة دي بالعمل دا بس ملحوقة إن شاء الله، كل سنة وأنتوا طيبين ويوم حب جميل عليكم".

من جانب آخر، طرح تامر حسني، مطلع يناير الماضي، فيديو كليب أغنية "خليك فولاذي" من ألبوم يحمل نفس الاسم، وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع رامي سمير، ميكس خالد سند، ماستر أمير محروس، ومن إنتاج شركة "روتانا"، وتخطت مشاهدات الكليب 8 ملايين مشاهدة عبر موقع "يوتيوب" حتى الآن.