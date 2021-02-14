20 صورة من حفل مدحت صالح بمناسبة عيد الحب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

تصوير- محمود عبد الناصر

أحيا النجم الكبير مدحت صالح، مساء السبت، حفلا غنائيا على المسرح الكبير داخل دار الأوبرا، بمناسبة عيد الحب.

وقدّم صالح عددا من أبرز أغانيه التي أمتع بها الجمهور طوال مشواره، ومنها: "المليونيرات، زي ما هي حبها، كوكب تاني، أنا مش بعيد، قلب واحد، وداع، خاصمت الشوارع، جاي على نفسك" وغيرها.

وشاركت مدحت صالح الحفل المطربة مي فاروق، حيث شدت بباقة مختارة من أعمال تراث الطرب إلى جانب عدد من أعمالها الخاصة.

وتلتزم دار الأوبرا المصرية بالإجراءات الاحترازية التي أعلنها مجلس الوزراء المصري ضد وباء كورونا، ومن بينها تحديد نسبة حضور الجمهور بأقل من 50% من الطاقة الاستيعابية لكل مسرح.