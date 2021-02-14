سميرة سعيد عفوية ونوال الزغبي بفستان قصير.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

نوال الزغبي

نشرت المطربة اللبنانية نوال الزغبي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان قصير، نالت الصورة إعجاب متابعيها.

نرمين ماهر

نشرت الفنانة نرمين ماهر صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بمكياج هادي جذاب.

لقاء الخميسي

نشرت الفنانة لقاء الخميسي صورة "سيلفي"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت بإطلالة أنيقة.

سميرة سعيد

نشرت المطربة المغربية سميرة سعيد صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة عفوية، نالت الصورة إعجاب متابعيها.

سمية الخشاب

نشرت الفنانة سمية الخشاب صورة لها ، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان جذاب أنيق.

ابتسام تسكت

نشرت الفنانة المغربية ابتسام تسكت صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بنظارة شمسية ، نالت الصورة إعجاب جمهورها.

مايا دياب

نشرت الفنانة اللبنانية مايا دياب صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة جذابة.

ميريام فارس

نشرت المطربة اللبنانية ميريام فارس صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بشعر "كيرلي" جذاب.

ندى بسيوني

نشرت الفنانة ندى بسيوني صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس أنيقة.

نيكول سابا

نشرت الفنانة اللبنانية نسرين طافش صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بشكل جذاب وأنيق.