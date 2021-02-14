رنا رئيس تكشف موعد عزاء والدها وجدها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

كشفت الفنانة الشابة رنا رئيس، موعد عزاء والدها المهندس عماد رئيس، وجدها الحاج محمد حسن دسوقي.

وكتبت رنا عبر حسابها بموقع "فيسبوك": "توفي إلى رحمة الله تعالى ضهري وسندي وحبيبي وقلبي وروحي أبويا المهندس عماد رئيس".

أضافت: "أرجو الدعاء له فضلا وليس أمرا.. عزاء المغفور له وجدي الحاج محمد حسن دسوقي في حدائق الأهرام البوابة الرابعة 112".

وكانت رنا رئيس، أعلنت عن وفاة والدها عماد رئيس ظهر اليوم السبت، وكتبت عبر خاصية "القصص القصيرة" على حسابها بموقع "إنستجرام": "أبويا وحتة مني عماد رئيس في ذمة الله".

ويأتي هذا بعدما أعلنت رنا رئيس عن وفاة جدها في الساعات الأولى من صباح الجمعة 12 فبراير، من خلال نشر صورة تجمعهما عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلّقت: "توفي إلى رحمة الله تعالي أبويا وجدي وصاحبي وكل حياتي وحبيب أيامي محمد دسوقي، برجاء الدعاء له بالرحمة والمغفرة، إنا لله وإنا إليه راجعون".

يذكر أن رنا رئيس تستعد لخوض السباق الرمضاني المقبل بمسلسل "نجيب زاهي زركش" مع الفنان الكبير يحيى الفخراني، وكانت أوقفت التصوير خلال الأيام الماضية بسبب إصابتها بفيروس كورونا.