أغنية عيد الحب.. حميد الشاعري يطرح "الحلوين بزيادة" مع جوري (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

طرح الفنان الكبير حميد الشاعري، أحدث أعماله الغنائية والتي تحمل عنوان "الحلوين بزيادة" بمشاركة المطربة الشابة جوري، احتفالا بعيد الحب.

أغنية "الحلوين بزيادة" من كلمات أحمد حبيب وألحان عمرو الشاذلي وتوزيع حميد الشاعري.

ومن جانب آخر، طرح حميد الشاعري في نهاية 2020، ألبوم "أنا بابا" الذي يعود به للساحة الغنائية بعد 14 عاما منذ ألبوم "روح السمارة" من إنتاج شركة عالم الفن عام 2006.

وتعاون حميد الشاعري في الألبوم مع عدد كبير من المبدعين، من بينهم صابر كمال وبلال سرور وعزيز الشافعي وطارق عبدالجابر وتوما ونديم الشاعري ورامي جمال وغيرهم.