صافيناز: صالح جمعة سبب مشكلة كبيرة مع خطيبي قد تصل للانفصال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

أكدت الراقصة الاستعراضية صافيناز، أن الرسالة التي انتشرت بينها وبين لاعب كرة القدم صالح جمعة حقيقية، إلا أنها لم تكن تعرفه بشكل مسبق، ولم تعرف أنه لاعب كرة مشهور، موضحة أنها ترد بهذه الرسالة على جميع المتابعين.

وأضافت صافيناز، خلال مداخلة مع خيري رمضان وكريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة" عبر قناة "القاهرة والناس"، أن صالح جمعة أخبر البعض أنها تحبه وتغازله ويتحدث معها كثيرا، مؤكدة أنها غير متابعة لكرة القدم ولا تعرف اللاعب، موضحة أن هذه الرسالة تسببت في مشكلة مع خطبيها، وقد تصل للانفصال.

وتابعت: "إرسال اللاعب لمحبيه الرسالة على أنني معجبة به شيء غير مفهوم"، موضحة أن "إرسال تعبير القلب شيء طبيعي، ويحدث دائمًا من متابعها، إلا أن تحريف الرسالة بأنها تعاكسه وتحبه شيء غير حقيقي".

وكانت الراقصة الأرمينية صافيناز، نشرت صورًا لرسائل لاعب سيراميكا كليوباترا الحالي والأهلي السابق صالح جمعة، التي أرسلها لها عبر حسابها على "إنستجرام".

وظهر في الصور التي نشرتها "صوفينار"، أن اللاعب قد وضع لها عددًا من القلوب على صورها، التي تشاركها عبر الموقع، وبالرغم أن فعل "جمعة"، شائع عبر الموقع إلا أن الراقصة الشهيرة علقت معربة عن استغرابها قائلة: "إيه ده؟".

صافيناز من مواليد 20 ديسمبر 1983، وولدت في أرمينيا لأب كان يملك مصنعًا، وأم اكتفت برعاية أولادها "3 فتيات وولد"، بدأت في تعلم فنون الرقص وهي في الرابعة من عمرها، وانضمت إلى إحدى الفرق وهي في الثامنة، وفور علم والدها باتجاه ابنته للرقص، قال لها في حضور أمها وخالها "هحط عليكِ بنزين، وأولع فيكِ"؛ وذلك حسب ما قالته صوفينار خلال ظهورها ببرنامج "الترابيزة".

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