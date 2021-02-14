بالأحمر الناري.. سيرين عبد النور تتألق في الفلانتين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

شاركت الفنانة سيرين عبد النور متابعيها صور جديدة عبر حسابها الشخصي " إنستجرام".

وتحرص الفنانة سيرين عبد النور على مشاركة جمهورها من وقت لآخر عددا من الصور والفيديوهات على صفحتها الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي.

وأطلت الفنانة سيرين عبد النور بإطلالة أنيقة، احتفالا بعيد الحب، إذ ارتدت فستاناً باللون الأحمر، كت وبدون أكمام، تميز الفستان بوجود فتحة عند منطقة الظهر.

اعتمدت سيرين مكياجا قويا، إذ ركزت على رسمة عيونها ووضعت أحمر شفاه باللون الأحمر، واختارت أن تترك شعرها الويفي منسدلا.

