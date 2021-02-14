فن ومشاهير

كورونا يخطف ناريمان عبود… وزوجها وسام الأمير ينعاها

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كتبت أسماء لمنور في الأحد 14 فبراير 2021 01:09 صباحاً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 13 - فبراير - 2021 11:17 مساءً

ناريمان عبود وزوجها وسام الامير

توفيت زوجة الفنان وسام الأمير، الراقصة ناريمان عبود جراء مضاعفات إصابتها بفيروس .

وكتب وسام الأمير على تويتر: “يا أوفى زوجة وأحن أم يا رمز التضحية والوفاء يا من ملكت قلوب الاحبة والاهل والاصدقاء لقد كنت معي وحولي في كل مكان شامخة كشجر النخيل فإلى أين ذهبت يا نور عيوني؟ تركتيني وحيدا غريبا في هذه الدنيا الفانية”.

وختم: ما للعمر في بعض اﻷيام قيمة إذا صار أغلى الناس رفات. الله يرحمك يا أميرة”.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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