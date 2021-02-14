شكرا لقرائتكم خبر عن مروة ناجي: بكيت لما شفت اتنين ماسكين إيد بعض فى حفلة ليا وكنت متخانقة مع خطيبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة مروة ناجى، خلال لقائها في برنامج "واحد من الناس" مع الإعلامى عمرو الليثى، المذاع على قناة الحياة، عندما تكون كلمات الأغانى نابعة عن تجربة شخصية بتوصل للناس بسرعة ويستمتع المطرب وهو يقوم بغنائها.

وأشارت مروة ناجي، إلى أن أغنية "عايشة بيك" في ألبومها الأخير من أكثر الأغانى التي تعبر عنها شخصيا، وعن حالة الحب التي تعيشها مع زوجها وهو دائما سند لها.

وأضافت مروة ناجي أنها كانت تغنى في ليلة من ليالى أم كلثوم، وكنت لسه مخطوبة أنا ومحمد وكنا متخانقين، وغنيت مذهب وكوبيله، وشاهدت واحدا وخطيبته أمامى ماسكين إيد بعض، وبكيت ومقدرتش أكمل لأن حالتى النفسية مش هتخليني أعرف أغنى بإحساس.

وانضمت الفنانة مروة ناجي إلى فريق عمل مسرحية "ألمظ وسي عبده" للمخرج مازن الغرباوي المقرر تقديمها على خشبة مسرح البالون، والعمل يرصد تاريخ مصر الغنائي في فترة النصف الثاني من القرن التاسع عشر.

جدير بالذكر أن مسرحية "ألمظ وسي عبده" من إنتاج البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، تحت قيادة الدكتور عادل عبده، وبالاشتراك مع الفرقة القومية للفنون الشعبية، وسبق وان أعلن المخرج مازن الغرباوي عن انضمام سيدة المسرح العربي سميحة أيوب إلى فريق عمل المسرحية بعد غياب عام.