شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى يعتذر عن عدم طرح أغنية فى عيد الحب: "محتاجة لسه شغل كتير" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتذر النجم تامر حسنى، عن عدم طرح أغنية جديدة في عيد الحب العام الحالي، وكتب تامر حسنى، عبر حسابه بموقع "فيس بوك": "كان نفسي أنزل في يوم 14 /2 بأغنية جديدة مصوره بس للأسف مخلصتش بالشكل اللي أنا منتظره واللي يليق بجمهور محترم زيكم".



تامر حسنى عبر فيس بوك

وأضاف: "محتاجه لسه شغل كتير فيها، وأنا لا يمكن أتسرع وأنزل بعمل لسه مش جاهز، بعتذر لكم جدا جدا جدا، أنا آسف كان نفسي أشارككم في اللحظة دي بالعمل دا بس ملحوقه إن شاء الله كل سنة وأنتم طيبين ويوم حب جميل عليكم".

ويحل النجم تامر حسني، ضيفاً علي المذيعة جيهان عبد الله، غدا الأحد، فى برنامجها الإذاعى "أجمد 7 الساعة 7"، عبر إذاعة "نجوم أف.إم"، وقناة "نجوم TV”، وذلك فى حلقة خاصة يتحدث فيها "حسني" عن ألبومه الأخير "خليك فولاذى" كما يتحدث تامر حسنى عن فيلمه الأخير "مش أنا"، فضلاً عن حديثه عن خطته الفنية المقبلة التى يحضر لها سواء علي مستوى الألبومات أو أفلامه الجديدة.

يشار إلى أن آخر أعمال النجم تامر حسني طرح ألبومه الجديد "خليك فولاذي"، حيث حققت العديد من المشاهدات والتعليقات المميزة وضم الألبوم 10 أغان، هى: "اختراع، مبطلناش إحساس، فجأة افترقنا، بألف سلامة، كرهتنى في الحب، قولنى كلام، نفس النهاية، وفيه جمال كده، طمعتيني، قد الفراق".