شكرا لقرائتكم خبر عن مروة ناجي: سعيدة بتجربة التمثيل وشادية أفضل مطربة وممثلة.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت المطربة مروة ناجى، إن الصدق في الأغانى القديمة هو الذي جعلها باقية وتعيش في وجداننا، وأيضا الاهتمام بكل التفاصيل والمجهود المبذول حتى تظهر الأغنية من كلمات وألحان، والسيدة أم كلثوم كانت الأغنية ساعة ما تزهقش منها ولا تمل.

وأضافت مروة ناجى، خلال لقائها مع الإعلامى عمرو الليثى ببرنامجه "واحد من الناس" على شاشة الحياة، أنا سعيدة بتجربة التمثيل، خاصة مشاركتى مع الفنان خالد الصاوى فى مسلسل "تفاحة آدم"، مؤكدة أنها تستعد لعرض مسرحى "ألمظ وسى عبده" على المسرح القومى وتقدم شخصية ألمظ وسيقوم بالقيام بدور عبده الحمولى أمامها المطرب وائل الفشنى.

وتابعت مروة ناجى، إن أفضل مطربة مثلت هي الفنانة شادية بحسها دلوعة، وأفضل ممثلة غنت هي سعاد حسنى.

وانضمت الفنانة مروة ناجي إلى فريق عمل مسرحية "ألمظ وسي عبده" للمخرج مازن الغرباوي المقرر تقديمها على خشبة مسرح البالون، والعمل يرصد تاريخ مصر الغنائي في فترة النصف الثاني من القرن التاسع عشر.

جدير بالذكر أن مسرحية "ألمظ وسي عبده" من إنتاج البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، تحت قيادة الدكتور عادل عبده، وبالاشتراك مع الفرقة القومية للفنون الشعبية، وسبق أن أعلن المخرج مازن الغرباوي عن انضمام سيدة المسرح العربي سميحة ايوب إلى فريق عمل المسرحية بعد غياب عام.