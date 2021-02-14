فن ومشاهير

مروة ناجي: محمد فوزي وعبد الحليم حافظ أروع من غنوا للحب

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القاهرة - سامية سيد - قالت المطربة مروة ناجى، هاحتفل بعيد الحب هذا العام بشكل مختلف؛ لأن العام الماضى لم أكن متزوجة، ولكن حاليا هايكون له شكل تانى، والحمد لله إني سعيدة في حياتي، وبكرة هنسافر نقضى شوية وقت حلو.

 

وأضافت مروة ناجي، خلال لقائها في برنامج "واحد من الناس" للإعلامى عمرو الليثى، المذاع على قناة الحياة، الفنان محمد فوزى أروع من غنى عن الحب وكان سابق جيله وعصره، وطبعا العندليب عبد الحليم حافظ متربع على عرش الرومانسية.

 

وتابعت، من الأغانى الرومانسية التي كنت أتمنى أن تكون أغنيتى وأغنيها بصوتى هي أغنية "انا لك علطول" للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، ليطلب منها عمرو الليثى أن تغنيها بصحبة الفرقة الموسيقية.

 

وانضمت الفنانة مروة ناجي إلى فريق عمل مسرحية "ألمظ وسي عبده" للمخرج مازن الغرباوي، المقرر تقديمها على خشبة مسرح البالون، والعمل يرصد تاريخ مصر الغنائي في فترة النصف الثاني من القرن التاسع عشر.

 

جدير بالذكر أن مسرحية "ألمظ وسي عبده" من إنتاج البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، تحت قيادة الدكتور عادل عبده، وبالاشتراك مع الفرقة القومية للفنون الشعبية، وسبق أن أعلن المخرج مازن الغرباوي عن انضمام سيدة المسرح العربي سميحة ايوب إلى فريق عمل المسرحية بعد غياب عام.

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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