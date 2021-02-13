شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الفيشاوى: لو راحت منى خالص ممكن اعمل تاتو على خدى والسينما العالمية أرزاق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان أحمد الفيشاوى، إن سبب حبة للتاتو هى الفنانة شيرين رضا، وأول تاتو قام برسمة على جسده كان على قدمه وكان على شكل حرف s وبعدها استمر في رسم التاتو على جسده، مضيفا خلال لقائه في برنامج اسعد الله مسائكم المذاع على قناة mbc مصر والذى يقدمة الفنان أكرم حسنى ويقدم شخصية سيد أبو حفيظة، أن الآمر اعتقده البعض أن حرف s لوالدته الفنانة سمية الألفى وبعدها بدء موضوع رسم التاتو على العديد من المناطق في جسده، مشيرا أن والدته قالت له بلاش ترسم تاتو على وشك، وأنه من الممكن أن يقوم غدا برسم نظارات على خده لو راحت منه خالص وبدء يخاف من كده، مضيفا أن الم رسم التاتو مرتبط بالمكان الذى سيتم الرسم عليه فكلما اقترب الرسم من العظم كان الألم أشد .

ومن جانبه، سأله سيد أبو حفيظة عن المكان الأفضل الذى من الممكن أن يدق الوشم فية، فقال له الفيشاوى "ممكن تدق عصافير بجانب جبهتك هتكون حلوة اوى عليك".

وتابع الفيشاوى قائلا لأبو حفيظة ردا على سؤال سأله أبو حفيظة قائلا كيف قدمت دور شمام في ولاد رزق، ليرد علية الفيشاوى: "انا أصلا شمام وانا وانت من منطقة شعبية وهى حدائق القبة وانت عارف حدايق القبة فإحنا جايين من الحارة "، مضيفا أن مسألة عدم مشاركته في السينما العالمية هي "ارزاق".

وعن صورته التي انتشرت أثناء عرض فيلم "حلاوة روح" وهو يحتضن البانر، قال:"كنت قاصد وقافش، مشيرا أنه يحب الفنانة هيفاء وهبى بشكل شخصى رغم أنه يرسل لها العديد من الرسائل وهى لاترد عليه، ليقول له أبو حفيظة: ده الفرق اللى بينى وبينك انا مش معايا رقم هيفاء أصلا.

وأجاب الفيشاوى ردا على سؤال أبو حفيظة عن عدد البنات ارتبط بهن، قائلا: لايمكن حصرهن.