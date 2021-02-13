شكرا لقرائتكم خبر عن صوفينار: صالح جمعة سببلى مشكلة مع خطيبى وأنا ما اعرفوش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الراقصة الأرمينية صوفينار، أن الرسالة التي انتشرت بينها وبين اللاعب صالح جمعة حقيقية، إلا أنها لم تكن تعرفه بشكل مسبق، ولم تعرف أنه لاعب كرة مشهور، موضحة أنها ترد بهذه الرسالة على جميع المتابعين.

وأضافت "صوفينار"، خلال مداخلة مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر قناة "القاهرة والناس"، أن صالح جمعة أخبر بعض المواطنين إنها تحبه وتغازله ويتحدث معها كثيرًا، مؤكدة أنها غير متابعة لكرة القدم ولا تعرف اللاعب، موضحة أن هذه الرسالة تسببت في مشكلة مع خطيبها، وقد تصل للإنفصال.

وتابعت: "إرسال اللاعب لمتابعية الرسالة على أنني معجبه به شئ غير مفهوم"، موضحة أن إرسال أومشن القلب شئ طبيعي، ويحدث دائمًا من متابعها، إلا أن تحريف الرسالة بأنني أعاكسه وأحبه شئ غير حقيقي.