شكرا لقرائتكم خبر عن شريهان تهنئ جمهورها بعيد الحب: "هابى فلانتين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأت الفنانة شريهان جمهورها بعيد الحب، عبر حسابها بموقع إنستجرام، والذى يوافق غدًا الأحد 14 فبراير وظهرت شريهان، في صورة جديدة بإطلالة كلاسيكية هادئة، وكتبت: "عيد حب سعيد".



شيريهان

ورد جمهور الفنانة شريهان التهانئ، حيث كتب أحدهم: "كل عام وانتي الحب كله والذكريات الجميلة انتي جزء منها"، وغرد أخر: "إن شاء الله أيامك كلها أعياد"، وطالب آخر النجمة شريهان بالظهور في أعمال جديدة، حيث علقت دودى: "عايزين نشوفك في مسلسل أو فيلم قريب وحشتينا أوى".

يشار إلى أنه بدأت شريهان حياتها الفنية وهى فى الرابعة من عمرها، حيث درست فى طفولتها الرقص التعبيرى فى العاصمة الفرنسية باريس، ثم عادت إلى مصر وشاركت فى بطولة مسلسل "المعجزة" وأنتجته لها والدتها، كما شاركت فى طفولتها فى فيلمى قطة على نار ونصف دستة أشرار وقدمت بعدهما العديد من الأفلام المهمة مثل "خلى بالك من عقلك، قفص الحريم، العذراء والشعر الأبيض، الطوق والأسورة، كريستال، عرق البلح".

ورغم قلة المسرحيات التي قدمتها شريهان، إلا أنها كانت كفيلة بتحقيق الكثير من النجاحات على المستوى الفني، وهى: "المهزوز، إنت حر، سك على بناتك، علشان خاطر عيونك، شارع محمد على"

وكانت من أهم مناطق تميز شريهان في التليفزيون هى الفوازير الرمضانية التي أعطتها نقلة كبرى في مجال الاستعراضات، والتي لم يكن هناك منافس لها فيها سوى الفنانة نيللي، ومن أشهر فوازيرها: "حاجات ومحتاجات، فوازير حول العالم، ألف ليلة وليلة".