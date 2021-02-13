شكرا لقرائتكم خبر عن عزاء والد وجد الفنانة رنا رئيس بحدائق الأهرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الفنانة رنا رئيس، عن عزاء والدها المهندس عماد رئيس، وجدها محمد حسن دسوقى، حيث كتبت عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" قائلة، "توفي الي رحمة الله تعالي ضهري وسندي وحبيبي وقلبي وروحي أبويا المهندس عماد رئيس أرجو الدعاء له فضلآ وليس أمرً عزاء المغفور له و جدي الحاج محمد حسن دسوقي في حدائق الأهرام البوابة الرابعة 112".





وتعيش الفنانة رنا رئيس حالة من الحزن الكبيرة ، بعد وفاة جدها محمد حسن دسوقى والد والدتها ظهر أمس، والذى شيع جثمانه اليوم عقب صلاة الظهر من مسجد الحصرى من مدينة 6 أكتوبر، ونشرت عبر خاصية الأستورى صورة من أمام قبر جدها طالبة الدعاء من الجمهور له.

ولم تمر ساعات على حزنها من تشييع جثمان جدها الا ورحل والدها أيضا عماد رئيس عصر اليوم السبت، وهو ما أعلنته عبر خاصة الأستورى على حسابها الشخصى بموقع "انستجرام"، قائلة، "أبوية وحتة منى عماد رئيس في ذمة الله".

في جانب أخر، تشارك الممثلة الشابة رنا رئيس فى مسلسل "ضل راجل" للنجم ياسر جلال المقرر أن يعرض خلال شهر رمضان المقبل، وتجسد رنا دور ابنة بطل العمل وتتعرض لمواقف بينها وبين نور اللبنانية التى تشارك فى البطولة النسائية أمام ياسر جلال، بعد ما تقع فى حبه وتتوالى الأحداث بينهما فى إطار درامى اجتماعى.

و تشارك رنا رئيس أيضا في مسلسل "نجيب زاهى ذركش" للنجم الكبير يجيى الفخرانى، المقرر عرضه فى موسم دراما رمضان المقبل، ويشارك فى بطولة العمل هالة فاخر وأنوشكا، وشيرين وكريم عفيفى واسلام ابراهيم، ومحمد محمود، وتميم عبده ومحمد الصاوى، وفتوح أحمد، إخراج شادى الفخرانى، وتأليف عبد الرحيم كمال.