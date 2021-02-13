شكرا لقرائتكم خبر عن أبطال "الاختيار 2" يصورون مشاهد عزاء فى مسجد الشيخ زايد.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل أبطال مسلسل "الاختيار 2"، للنجمين كريم عبد العزيز وأحمد مكى تصوير العمل فى مسجد الشيخ زايد، والمشاهد عبارة عن عزاء أحد الشهداء خلال الأحداث بحضور أبطال المسلسل، والعمل من تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمي، ويشارك فى البطولة كل من النجم إياد نصار وأسماء أبو اليزيد، وعدد كبير من الفنانين.

ويواصل فريق عمل المسلسل التصوير حاليًا فى العديد من الأماكن ما بين المقطم ومدينة الإنتاج الإعلامى وعدد أخر كبير من مواقع التصوير.

وعرض الجزء الأول من "الاختيار"، فى شهر رمضان الماضي، وجسّد بطولات رجال الكتيبة 103، الذين استشهدوا فى كمين البرث عام 2017، عقب هجوم إرهابي، وجسارة الشهيد أحمد منسي، وجنود وضباط الكتيبة، وتفاصيل خيانة هشام عشمأوي، وتحوله إلى إرهابى قبل أن ينال عقابه ومعاقبته بالإعدام شنقًا.

مسلسل "الاختيار"، الجزء الأول بطولة أمير كرارة، أحمد العوضي، أحمد فؤاد سليم، دينا فؤاد، محمود حافظ، إنعام سالوسة، وإسلام حافظ، وعدد من نجوم الشرف أبرزهم آسر ياسين، محمد إمام، إياد نصار، كريم محمود عبد العزيز، محمد رجب، وماجد المصري، من إخراج بيتر ميمي، وسيناريو وحوار باهر دويدار.