شكرا لقرائتكم خبر عن "ملعون الطيبة" دويتو يجمع محمد شاهين وفيجو الدخلاوى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح كل من المطرب محمد شاهين وفيجو الدخلاوى أغنية جديدة تحمل اسم "ملعون الطيبة" من كلمات إسلام كابونجا وألحان كابونجا وشاهين وتوزيع فيجو الدخلاوى.

وتقول كلمات الأغنية: ملعون الطيبة عشان تخلى الناس تكسرنى، ملعون الجدعنة مع ناس تشترى فيها وبتبيعنى، كتر خيرك ياليل بحكى وعمال تشيل، عايش في عذراب تملى وبشوف الويل.

وطرح مؤخرا المطرب محمد شاهين أغنية على طريقة الفيديو كليب تحمل اسم "عم الإتيكيت"علي يوتيوب، والأغنية من كلمات وليد رياض، وألحان عصام إسماعيل، وتوزيع إسلام شيتوس، ومدير تصوير محمود بومبو، وإخراج محمد عبد النبي.

ومن كلمات الكليب: عم الاتيكيت..بحبك..بحبك..أكتر من حب عنتر لعبلة أنا حبيت..وأكتر من حب روميو يا حبيبى بقى لچوليت تعرف بحبك ليه..يا حبيبى و قد إيه..يا حبيبى وقد إيه قد البحر و سمكاته..قد موبايلي و رناته..قد القلب و دقاته..بحبك أنا..قد الشعر و كلماته..قد الدش و قنواته قد الأب و خنقاته..قد نجوم السما.."عم الاتيكيت" دلوعة البيت و جماله ديناميت ميت فُل عليه.

وكان شاهين طرح أحدث أغانيه التى تحمل اسم "100 هزة" على طريقة الفيديو كليب وهى من كلمات حسام سعيد وألحان أحمد أبو زيد وتوزيع زووم ومن إخراج عادل سرحان .

يذكر أن محمد شاهين طرح فى رمضان الماضى، دعاءً دينيًّا بعنوان "صوت الآذان"، من كلمات سيد عزمى، وألحان وليد سامى، وتوزيع إسلام الحسن، ومن تصوير محمود بامبو.