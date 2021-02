شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الـ3 ألبومات المسيطرة على صدارة قائمة أفضل ألبوم بإنجلترا هذا الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر فريق الروك الشهير "Foo Fighters" قائمة أفضل ألبوم غنائى هذا الأسبوع فى إنجلترا وذلك بألبوم "Medicine at Midnight" الذى تم إطلاقه منذ عدة أيام، وقد تفوق الفريق الشهير على النجم العالمى the weeknd الذى جاء بالمركز الثانى وذلك بألبومه الغنائى "THE HIGHLIGHTS " .



Medicine at Midnight

بينما جاء بالمركز الثالثة بقائمة أفضل ألبوم غنائى لهذا الأسبوع فى أنجلترا ألبوم " NOT YOUR MUSE " الذى أطلقه المغنية البريطانية الشهيرة سيلاست فى شهر يناير الماضى و حقق نجاح ملحوظ وردود أفعال إيجابية من جانب المعنيين بالموسيقى و الغناء.

وقد قامت شركة Official Charts Company بتجميع أفضل 100 ألبوم فى المملكة المتحدة لهذا الأسبوع، وذلك بناء على مبيعات الأقراص المضغوطة والتنزيلات والفينيل والتدفقات الصوتية، وتضم القائمة عدد من أهم وأشهر نجوم الغناء فى العالم ومن أبرزهم هارى ستايل ودوا ليبا والتون جون وبيلى إيليش، وغيرهم الكثيرين.