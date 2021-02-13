شكرا لقرائتكم خبر عن رامز أمير يعود لـ يحيى الفخرانى بعد غياب 13 سنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود الفنان رامز أمير الوقوف مجددا أمام الفنان الكبير يحيى الفخرانى في مسلسل "نجيب زاهى ذركش" المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، وذلك بعد غياب دام 13 عام، وذلك منذ أن جسد رامز أمير شخصية "عبد الرحمن" ابن الفنان يحيى الفخرانى فى مسلسل "شرف فتح الباب" عام 2008.

ولم يكن دوره في مسلسل "شرف فتح الباب" هي المرة الأولى التي يقف فيها أمام الفنان الكبير يحيى الفخرانى، فقد سبق وقام بالتمثيل معه في مسلسل "الليل وأخره" للمخرجة رباب حسين والمؤلف محمد عبد القوى، وكان وقتها طفلا صغيرا وقام بتمثيل 7 مشاهد ضمن أحداث العمل.

يذكر أن أخر أعمال رامز أمير الدرامية مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين وهم محمد إمام، آسر ياسين، ومحمد رجب، وإياد نصار، وكريم محمود عبد العزيز، وماجد المصرى، وصلاح عبد الله، وكريم عبد الخالق، ومحمد عز، ومها نصار وآخرين وهو تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.

ويتناول مسلسل "الاختيار" حياة أحمد صابر المنسى - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، ‏على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏فى حياة البطل الراحل.