شكرا لقرائتكم خبر عن إسلام زكي يطرح أغنية "أجمل واحدة في حياتي" بمناسبة عيد الحب.. غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الفنان إسلام زكي، لطرح أغنية "أجمل واحدة في حياتي" بمناسبة عيد الحب، حيث شارك جمهوره عبر حسابه الشخصي على إنستجرام، صورة لبوستر الأغنية معلقًا: "غدًا أجمل واحدة في حياتي.. كلمات: محمد حسن، وألحان: إسلام زكي، وجيتار: أحمد حسين، وتوزيع: أحمد حسام وإلهامي دهيمة".



اسلام زكي عبر انستجرام

وإسلام زكي ملحن وموزع موسيقي وتعاون مع الهضبة عمرو دياب وتامر حسني وهيفاء وهبي وغيرهم، وفي وقت سابق، أعرب إسلام زكى عن سعادته بالتعاون الثامن له مع الهضبة عمرو دياب، خلال تاريخ مشواره الفنى، وذلك بعد طرح أغنية "عايز أعمل زيك"، من ألبوم الهضبة الجديد "يا أنا يا لأ"، مشيرا إلى أنه تاريخ كبير مبسوط أنه جزء منه.



اسلام زكي

ونشر زكى صورة له مع الهضبة، عبر حسابه على فيس بوك وإنستجرام، أتبعها بسرد أغانيه التى تعاون فيها مع الهضبة وهى "فوق م اللى انت فيه، أنا مش أنانى، ساعة الفراق، أيوه اتغيرت، راجع، عكس بعض، وعدتك"، مضيفا: "وأخيرًا فى 2020 بقدم الأغنية رقم 8 فى مشوارى مع الهضبة "عايز أعمل زيك". مؤكدًا: "تاريخ كبير مبسوط انى جزء منه.. وإن شاء الله أفضل عند حسن ظنكم دايما".