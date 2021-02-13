شكرا لقرائتكم خبر عن "ترقص"..دويتو جديد يجمع محمد عطية مع خطيبتة ميرنا الهلباوي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد المطرب محمد عطية، لطرح دويتو جديد مع خطيبته المذيعة ميرنا الهلباوي، بعنوان "ترقص"، ومن المقرر أن يتم طرحه غدًا الأحد بمناسبة عيد الحب علي طريقة فيديو كليب.

من ناحية أخرى احتفلت المذيعة ميرنا الهلباوى بخطوبتها على الفنان محمد عطية في شهر نوفمبر الماضي، حيث نشر كلا منها عبر حسابيهما على إنستجرام صورًا من الخطوبة، وتبادلا العبارات والكلمات الرومانسية، ونشرت ميرنا الهلباوى، عبر حسابها بموقع إنستجرام صورا لحظة تلبيس الدبل وقراءة الفاتحة، فى حفل أقيم وسط أجواء أسرية، عبر ستورى حسابها.

يشار إلى أن كلا من ميرنا وعطية نشرا من قبل العديد من الصور خلال لقاءات تجمعهما وأعلن ارتباطهما من قبل، حيث كتب عطية من قبل قائلاً: "ماحدش يوم هيملا مكانك.. فاكرني إزاي بقي بهدد.. أكيد أنا هبقي خسرانك.. لو أنا وانت في يوم نبعد.. ده وضع طبيعي أوي جدا.. ما ببساطة أنا الأضعف.. أنا الطرف اللي يوم ما يقول هيبعد.. عمره ما هيعرف.. أنا المغلوب على أمره و مستسلم و مش بعند ..فاكرني إزاي بقي بهدد.. كتبت الاغنية دي لميرنا عشان كانت زعلانة مني إمبارح ".