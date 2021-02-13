شكرا لقرائتكم خبر عن دويتو جديد لـ حميد الشاعري وجوري بعنوان "الحلوين بزيادة".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح حميد الشاعري أغنية جديدة بمناسبة احتفالات عيد الحب بعنوان "الحلوين بزيادة"، بمشاركة المطربة الشابة چوري، وهي من كلمات أحمد حبيب وألحان عمرو الشاذلي وتوزيع حميد الشاعري.

من ناحية أخري طرح حميد الشاعرى مؤخرا أحدث كليباته الغنائية ممثلة في أغنية "أوسكار"، على يوتيوب، وأعلن عن ذلك من خلال حسابه الرسمي على إنستجرام، وكتب، "أغنية أوسكار حاليًا على يوتيوب"، وتعد الأغنية استكمالاً لحالة النشاط الذى يعيشها حميد الشاعرى بعدما طرح خلال شهر ديسمبر من العام الماضى أغنية "ماتتحبيش" من ألبوم "أنا بابا".

أغنية "ماتتحبيش" من كلمات جمال الخولى والحان رامى جمال وتوزيع وسام عبدالمنعم ومكساج توما.

جدير بالذكر أن حميد الشاعري ساهم من قبل في تقديم مجموعة من الأصوات الشابة في وقتها أصبحت نجوما على الساحة الفنية حاليا، منها مصطفى قمر وإيهاب توفيق وهشام عباس وفارس وغيرهم، بالإضافة لمجموعة من الشباب الجدد، منهم هيثم شاكر وحسام حبيب، كما كانت له إسهامات قوية في تطوير الموسيقى المصرية، جعلت منه رائدا لجيله في وقتها.