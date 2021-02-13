شكرا لقرائتكم خبر عن ماجد الكدوانى يتعاقد على "موضوع عائلى" من 10 حلقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاقد النجم ماجد الكدواني، على مسلسل جديد يحمل اسم "موضوع عائلى" وهو مكون من 10 حلقات، وسيتم عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية التي سيتم تحديدها فيما بعد، وجار اختيار باقى أبطال العمل.

مسلسل "موضوع عائلى" بطولة النجم ماجد الكدواني ومن إخراج أحمد الجندى وتأليف محمد عز وكريم يوسف وأحمد الجندى سامح جمال وهو من إنتاج أحمد الجناينى.

يذكر أن آخر أعمال ماجد الكدوانى السينمائية فيلم "وقفة رجالة" وشاركه في البطولة، وسيد رجب، وبيومي فؤاد، وشريف دسوقي، ومحمد سلام، وأمينة خليل التي تشارك بظهور خاص، إضافة إلى ضيوف الشرف سوسن بدر وصفاء الطوخى إيمان السيد والعمل من إنتاج شركات سينرجي فيلمز، أفلام مصر العالمية، نيوسنشري ماجيك بينز.

وقفة رجالة تدور أحداثه فى إطار لايت حول 4 أصدقاء منذ الدراسة يجتمعون بعدما مر العمر بهم للوقوف بجانب أحدهم بعد وفاة زوجته، ويقررون السفر إلى إحدى المدن الساحلية لمواجهة مشاكلهم، حيث يعانى كل واحد فيهم من مشكلة معينة، وخلال هذه الرحلة يكتشفون أن العالم تغير عما كان عليه أيام شبابهم.