شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سعد يتغزل فى أصالة بأحدث ظهور لهما معًا.. اعرف قال إيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغزل المطرب أحمد سعد، في المطربة السورية أصالة من خلال صورة تجمعهما معًا، خلال أحدث ظهور لهما، عبر حسابه الرسمى على موقع إنستجرام، وعلق عليها أحمد سعد بكلمات أثنى بها على شخصية أصالة وكتب: "حقيقى أخت عظيمة وفنانة عظيمة".



سعد وأًصالة

من ناحية أخرى أكد النجم أحمد سعد بعد صعوده على خشبة مسرح دار الأوبرا المصرية، للمشاركة فى إحياء حفل تكريم الموسيقار فاروق الشرنوبى قبل أيام، أن الشرنوبى أول من دعمه فى بداية مشواره الغنائي، مشيرًا إلى أنه مكث عنده حوالي عام كامل مشددًا على أن الشرنوبى يخدم الموسيقى من أجل الموسيقى فقط وليس شيئًا آخر.

وقدم أحمد سعد آنذاك خلال فقرته الغنائية عدد من أغاني الموسيقار فاروق الشرنوبى بدأها "أنا طير في السما" و"على عيني" و"مكتوبلي اغنيلك" و"ضليت في طريق العمر" .

فى حين هنأت النجمة السورية أصالة نصرى، بداية الشهر الجارى صديقتها الفنانة أحلام على عودتها للساحة الغنائية بعد غياب أربع سنوات بإصدار ألبوم غنائي جديد يحمل عنوان "فدوة عيونك"، ووجهت رسالة لها عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، قائلة: "حقّاً مناضله بذلت مجهود بالتّأكيد فوق المعتادّ.. وحرصت على تقديم نفسها بأبهى صوره أحترمُ ما تقدّمه لأنّها جريئة موهوبة.. ولا تتوانى عنّ إبهارنا دائماً بالجديد، هي الدئوبة المتجدّدة.. وإن اختلفتُ معها لا أختلف عليها لأنّها تعشق ماتقدّم وتُخلص له، إنّها أحلام".