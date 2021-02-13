دينا داش ترقص مع زوجها على أغنية "حلم بعيد" للعسيلي (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

نشرت البلوجر دينا داش، شقيقة الفنان الشاب أحمد داش، مقطع فيديو جديد ترقص خلاله مع زوجها محمود أبو الغيط، على أغنية "حلم بعيد" لمحمود العسيلي.

واحتفلت شقيقة أحمد داش بزفافها أمس الجمعة، في حفل اقتصر على الأهل والأصدقاء.

ونشرت دينا داش، الكثير من صور عقد قرانها عبر خاصية "ستوري" بحسابها على موقع "إنستجرام"، كما نشرت أمس مقطع فيديو ترقص خلاله مع زوجها من عقد القران.

ومن جانب آخر؛ يواصل حاليا الفنان أحمد داش تصوير دوريه في مسلسلي "الاختيار 2" مع كريم عبد العزيز وأحمد مكي، و"نسل الأغراب" مع أحمد السقا وأمير كررارة، استعدادا للعرض في شهر رمضان.

آخر أعمال أحمد داش مسلسل "الحرامي" 2020، مع بيومي فؤاد ورانيا يوسف وغيرهما.