بعد مرور عقدين … تمبرليك يعتذر عن الأخطاء التي ارتكبها بحق بريتني سبيرز

كتبت أسماء لمنور في السبت 13 فبراير 2021 09:15 مساءً - منذ 13 دقيقة

اعتذر نجم موسيقى البوب الأمريكي، جاستن تمبرليك، أمس الجمعة، بشكل علني لصديقته السابقة مغنية البوب الأمريكية الشهيرة بريتني سبيرز.

وتحدث تمبرليك عبر حسابه في موقع “إنستغرام”، بعد أن وجهت إليه هذا الأسبوع انتقادات في وسائل الإعلام، ووسائل التواصل الاجتماعي، حول مقابلات أجريت معه قبل نحو 20 عاما، حول علاقته مع سبيرز، عندما كان الاثنان في ذروة مسيرتهما الفنية.

وكتب تمبرليك “أريد أن أعتذر تحديداً لكل من بريتني سبيرز وجانيت جاكسون، لأنني مهتم بهاتين السيدتين وأحترمهما وأعلم أنني خذلتهما”، وأضاف: “أدرك أنني قصرت في هذه اللحظات ولحظات أخرى كثيرة واستفدت من نظام يتغاضى عن العنصرية وكراهية النساء”.

يأتي ذلك بعد بث وثائقي تلفزيوني، يروي حكاية صعود سبيرز ثم أفول نجمها، حيث تضمن الوثائقي مدى ما تعرضت له نجمة البوب في وسائل الإعلام من تلطيخ لسمعتها عند انفصالها عن تمبرليك عام 2002.

كما تعرض تمبرليك لاتهامات على مدى سنوات بعدم تحمله المسؤولية الكافية عن موقف محرج مع جانيت جاكسون، وقع أثناء عرض مشترك بين الشوطين في المباراة النهائية في دوري كرة القدم الأمريكية (سوبر بول) عام 2004.